Емельяненко избежал тяжелых травм по итогам боя с Бейдером

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко , проигравший американцу Райану Бейдеру, не получил серьезных травм по итогам финального поединка Гран-при Bellator, сообщает ТАСС . сообщили в команде российского спортсмена.

В воскресенье бой в тяжелом весе завершился победой 35-летнего американца нокаутом в первом раунде. Поединок продлился меньше минуты. Пропустив прямой удар в голову, российский спортсмен упал на настил ринга, бой был остановлен. Емельяненко наложили швы над левым глазом.

«Федор избежал тяжелых травм. Он сам покинул арену и ушел в раздевалку», — сообщили в команде российского спортсмена.

Бой с Бейдером стал для Емельяненко четвертым в Bellator. У Бейдера 27 побед и пять поражений в ММА.

Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по ММА в тяжёлом весе, четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо. На его счету 38 побед (29 — досрочно) и шесть поражений

Мировой спортивной прессой россиянин не раз признавался лучшим бойцом ММА в тяжёлом весе. До октября прошлого года возглавлял российский Союз ММА, здесь он работал с момента создания этой организации в 2012 году.