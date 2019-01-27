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Емельяненко избежал тяжелых травм по итогам боя с Бейдером 

Рамблер 7 часов назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, проигравший американцу Райану Бейдеру, не получил серьезных травм по итогам финального поединка Гран-при Bellator, сообщает ТАСС. сообщили в команде российского спортсмена.
Проигрыш за 30 секунд: Емельяненко неожиданно уступил Бейдеру
В воскресенье бой в тяжелом весе завершился победой 35-летнего американца нокаутом в первом раунде. Поединок продлился меньше минуты. Пропустив прямой удар в голову, российский спортсмен упал на настил ринга, бой был остановлен. Емельяненко наложили швы над левым глазом.
«Федор избежал тяжелых травм. Он сам покинул арену и ушел в раздевалку», — сообщили в команде российского спортсмена.
Бой с Бейдером стал для Емельяненко четвертым в Bellator. У Бейдера 27 побед и пять поражений в ММА.
Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, четырёхкратный чемпион мира по ММА в тяжёлом весе, четырёхкратный чемпион мира по боевому самбо. На его счету 38 побед (29 — досрочно) и шесть поражений
Мировой спортивной прессой россиянин не раз признавался лучшим бойцом ММА в тяжёлом весе. До октября прошлого года возглавлял российский Союз ММА, здесь он работал с момента создания этой организации в 2012 году.
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MMA , Федор Емельяненко , ИТАР-ТАСС
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