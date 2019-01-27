Опубликовано видео нокаута Емельяненко

Организация Bellator опубликовала в твиттере запись момента, когда американец Райан Бейдер нокаутировал россиянина Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт"

Боец смешанного стиля (MMA) из США одержал победу нокаутом на 35-й секунде первого раунда. Судья принял решение остановить бой после того, как Бейдер ударом левой отправил Емельяненко в нокдаун, а затем нанес несколько ударов в голову.

Ранее сообщалось, что следующим соперником Бейдера снова может стать россиянин.