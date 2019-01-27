«Ему нечего стыдиться»: что будет с Федором Емельяненко

Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator

В Лос-Анджелесе состоялся финал Гран-при Bellator в тяжелом весе, где встретились Федор Емельяненко и Райан Бейдер. Бой завершился победой американского бойца нокаутом уже на 35-й секунде. Бейдер завоевал сразу два чемпионских пояса, а Емельяненко стал на еще один шаг ближе к завершению карьеры.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко потерпел поражение в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Американец Райан Бейдер отправил легенду отечественного MMA в глухой нокаут уже на 35-й секунде поединка.

При первом же сближении Бейдер дальним левым хуком попал в челюсть Последнему Императору, сбив того на настил. Емельяненко предпринял попытку подняться, однако американец тут же подскочил к нему и стал добивать. На лице россиянина появилась большая сечка, после чего судья принял решение остановить поединок.

Бейдер выказал уважение Емельяненко, отметив, что для него было честью разделить клетку с величайшим бойцов в истории.

«Хотел бы попросить поддержать Федора, у которого была блистательная карьера. Для меня честь быть в клетке с ним», — начал чемпион.

JUST LIKE THAT! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г. Американец отметил, что испытывал серьезный груз ответственности из-за статуса поединка и соперника. Однако ему удалось абстрагироваться от этих мыслей.

«Я испытывал психологическое давление, знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. Но удалось абстрагироваться от этого и победить. Мы тренировали все время этот удар», — отметил Бейдер.

Он также признался, что роковой удар, постигнувший Емельяненко, был домашней заготовкой.

«Мы тренировали этот удар. Мы знали, что в бою с Федором он пройдет», — передает слова Бейдера корреспондент Sport24. Champ, Champ! pic.twitter.com/UdTsXQADLe— Scott Coker (@ScottCoker) 27 января 2019 г.

35-летний Бейдер завоевал сразу два чемпионских титула — пояс чемпиона-победителя Гран-при Bellator и пояс чемпиона мира в тяжелом весе. Подобное произошло впервые в истории. Он также стал первым чемпионом Bellator в двух дивизионах, пообещав, что планирует защищать оба пояса.

Народный артист России и член команды Емельяненко Эдгард Запашный рассказал, что рассечение носит серьезный характер.

Сразу после поединка 42-летним Емельяненко занялись медики.

Предполагается, что именно из-за этого Император не явился на пресс-конференцию.

По словам Запашного, никто в раздевалке не стал обсуждать поражение Федора.

«В раздевалке стоит абсолютная тишина, сейчас с Федором работают доктора, у него серьезная сечка над левым глазом, ее зашивают. Бой не обсуждают между членами команды, все все понимают», — сказал Запашный в эфире телеканала «Матч ТВ».

За несколько дней до поединка в прессе появилась информацию о том, что Емельяненко может сняться с боя по состоянию здоровью. Домыслы так и не нашли официального подтверждения, но бывший чемпион UFC Олег Тактаров считает, что Император был отравлен.

«Там был лучший друг Федора — Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые.

Емельяненко оказался не готов к бою морально. Мне было больно смотреть на него еще за три дня до поединка.

Было видно, что он плохо себя чувствует или был отравлен. Федору надо сдать анализы, проверить кровь», — сказал Тактаров в своем инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official) 26 Янв 2019 в 9:38 PST

Столь обидное и неожиданное поражение породило новые разговоры о возможном закате карьеры Емельяненко. Другой выдающийся российский боец Алексей Олейник , выступающий в UFC, посоветовал Федору не спешить с решением относительно своего будущего.

«Федор был зажат, как мне показалось, он был сконцентрирован на проходе в ноги, но Бейдер, как борец, «прикормил» соперника, попробовал атаку. К сожалению, так получилось.

Я бы посоветовал Федору раскрыться, к нему могут приехать многие бойцы, чтобы помочь, посоветовать. Иногда надо меняться. Но скажу, что Федора рано списывать со счетов. Он все еще опасен», — поделился мнением Олейник в интервью ТАСС.

Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко уверен, что судья боя Марк Бельтран принял неправильное решение, остановив поединок. По его мнению, россиянин не был пассивен, пытаясь защищаться.

«Бывает по-разному, но Федор был в сознании, он пытался защититься.

В боксе рефери дает шанс восстановиться после нокдауна, а тут надо действовать самому и сразу. Это сложно, потому что тело замедлено, когда пропущен удар. Ты все делаешь медленнее, поэтому спастись от добивания мало шансов», — рассказал Шлеменко в интервью «СЭ».

На счету Емельяненко теперь 45 профессиональных поединков в ММА. Из них— 38 побед и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Одна из самых нераспространенных реакций на поражения Емельяненко — высмеивание и издевки. Но этапажный белорусский боец Андрей Орловский нарушил традицию, поглумившись над Императором в своем инстаграме.

«Че, у Емели борода хрустальная, а? Как так?», — написал Орловский в инстаграме, опубликовав видео нокаута Емельяненко.

Бейдер в общении с журналистами подчеркнул, что это поражение никак не скажется на наследии Императора. Что же до возможного ухода Емельяненко, то, как отметил американец, Императору больше нечего доказывать.