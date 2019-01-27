«Он не захочет уходить вот так»

Что говорили после поражения Емельяненко в финале Гран-при Bellator

На месте Фёдора Емельяненко можно было бы доказать, что поражение от Райана Бейдера — ошибка. Об этом заявил экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко . Он также отметил, что рефери Майк Белтран рано остановил финальный поединок, не дав россиянину возможности прийти в себя. При этом прославленный боец Олег Тактаров предположил, что Емельяненко вышел на бой с травмой и пожелал ему провести как минимум ещё одну схватку в карьере.

Поражение Фёдора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером стало шоком не только для поклонников «Последнего императора», но и для ряда экспертов. Так, в преддверии схватки экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко выражал уверенность, что россиянин будет иметь преимущество в стойке, но в итоге пропустил удар левой и оказался в нокауте спустя всего 35 секунд после начала поединка.

«Не ожидал такого исхода. Я прогнозировал, что всё будет в точности наоборот. Считал, что в начале боя у Фёдора будет преимущество. Но соперник перехитрил его, просто обманул. Емельяненко ждал прохода. Райан же смотрел в ноги, а сам ударил. Он застал его врасплох. Но я считаю, что рефери очень рано вмешался в этот поединок», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в момент остановки схватки Фёдор находился в сознании и пытался защищаться, что является достаточным основанием для продолжения поединка.

«Конечно, он был в нокдауне, но не в нокауте. В боксе рефери даёт шанс восстановиться после подобного, а тут надо действовать самому и сразу. Это сложно, потому что тело замедлено, когда пропущен удар. Поэтому спастись от добивания мало шансов», — отметил Шлеменко.

При этом он выразил мнение, что Емельяненко не стоит мириться с поражением и уходить из спорта на минорной ноте.

«Я бы на его месте хотел доказать себе, что это была ошибка. Хотел бы вернуться, попросить реванш. У Фёдора есть всё для этого. Но мы не знаем, как он живёт, чувствует себя, насколько он готов тренироваться в прежнем режиме. С возрастом это становится сложнее», — заключил Шлеменко.

Действующий боец UFC Алексей Олейник поддержал Емельяненко, отметив, что подобные неудачи случаются с каждым бойцом.

«Фёдор проделал огромную работу, что его уже стоит уважать только за это. Мы можем драться одну секунду, а можем 25 минут. Готовимся сотни дней, тратим на подготовку к боям огромное количество времени, сил, пота. Я не буду говорить, надо ли ему заканчивать. Каждый боец должен принимать такое решение сам. Можно уйти или драться ещё десять лет. Ему надо передохнуть, успокоиться, посмотреть, возможно была неправильно проведена подготовка. Но не мне советовать Емельяненко. Сейчас главное — это здоровье», — сказал Олейник.

По мнению известного российского бойца Олега Тактарова, Емельяненко испытывал серьёзные проблемы со здоровьем перед финалом Гран-при в тяжёлом весе.

«Не знаю, что случилось, но проблемы были заметны уже на открытой тренировке. Этот случай напомнил историю из жизни, когда меня и мою команду отравили снотворным перед боем. Нам подсунули менеджера, который устроил странное чаепитие. Вот тогда у меня были такие же глаза. Емельяненко будто бы влили то же самое. Он и был там, и не был. Человек просто не реагировал на происходящее, он хотел находиться где угодно, но не в клетке. Его показали в тот момент, когда ему бинтовали руки: больно было смотреть и осознавать, что он вынужден сейчас идти и драться. Это какие-то проблемы со здоровьем. Это был не Фёдор», — цитирует Тактарова «Чемпионат».

По мнению победителя турнира UFC 6, Емельяненко не стоит завершать карьеру после поражения от Бейдера.

«Он не захочет уходить вот так. Мне кажется, лучший вариант — сделать бой вроде Кен Шемрок — Ройс Грэйси. То есть найти соперника возраста Фёдора. Тот же Мирко Крокоп. В общем, нужна красивая история», — заключил Тактаров.

Как считает отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, Емельяненко не повезло пропустить точный удар левой от Бейдера.

«Сожалею, что так получилось. Все мы ждали победы от Фёдора. Возможно, это был просто случай — одно точное попадание, которое решило исход боя. Я и раньше говорил, что ему будет тяжело в бою с Бейдером. Но очень хотелось, чтобы он выиграл этот финал. Нам очень не хватало чемпиона в Bellator. А тут он мог победить сразу и в турнире. Это было бы отличным завершением карьеры», — заявил Нурмагомедов — старший.

При этом он не стал строить предположения о возможной травме Емельяненко, отметив, что не знает ситуацию изнутри.

«Думаю, всё-таки он был не в лучшей форме. Стоит ли ему завершать карьеру? Всё зависит от его здоровья и от решения, которое примет команда. Он ведь не один. Было бы красиво — организовать его бой с Мирко Крокопом. Этот поединок надо делать в России», — заключил Абдулманап Нурмагомедов.

По словам экс-чемпиона M-1 Global в среднем весе Вячеслава Василевского, возможные проблемы со здоровьем Емельяненко не стали причиной его поражения от Бейдера.

«Так бывает. Не пропусти Фёдор этого удара, бой мог сложиться по-другому. Не факт, что он его выиграл бы. Скорее всего нет. Но это было бы более конкурентно. Возможно, Емельяненко поддался психологическому давлению. Многие сгущали краски, будто провожали его в последний путь. Может, это повлияло на него, и он перегорел», — заявил Василевский.

Он выразил мнение, что неудача в финале Гран-при является случайностью и отметил, что Емельяненко проиграл лишь сражение, но не войну.

«Если у Фёдора есть желание, можно ещё подраться. Его все любят, все на него смотрят. Я приму любое его решение», — заключил спортсмен.

Российский боец Иван Штырков также не считает, что «поражение в бою с Бейдером ставит крест на карьере Емельяненко».

«Все знают, какой путь он прошёл — Фёдор пример для многих и как человек, и как боец. Сейчас главное правильно восстановиться и спокойно принять решение о дальнейших выступлениях. Уверен, что для Емельяненко открыты двери практически во все промоушены», — цитирует Штыркова РИА Новости.

Известный по выступлениям в ACB боец Денис Гольцов отдал дань уважения Бейдеру, а также выразил мнение, что Емельяненко не согласится на завершение карьеры после такой неудачи.

«Емельяненко можно продолжать карьеру, есть много соперников. Но будут ли у него внутренние силы? Тут сложно сказать. Фёдор — воин, в этом никто не сомневается. Думаю, мы его ещё увидим», — сказал Гольцов.

При этом Пётр Ян, который в настоящее время выступает в UFC, выразил мнение, что 42-летнему Емельяненко стоит повесить перчатки на гвоздь.

«Федор был будто бы зажат, не был лёгким и быстрым. Но это был первый раунд: человек только входит в бой, такое возможно. При этом у всего есть своё время, наверное, Емельяненко стоит оставить это дело», — приводит слова Яна ТАСС.

Схожее мнение выразил и президент Профессиональной бойцовской лиги (PFL) Рэй Сефо. Прославленный кикбоксёр выразил считает, что завершение карьеры Фёдора является одним из возможных итогов финала Гран-при Bellator.

«Бейдер — великолепный боец, он сегодня это показал. Жаль, что легенда так проигрывает, но никуда не денешься. Это тяжёлый вес, один удар всё решает. Нужно ли Фёдору заканчивать карьеру? Годы нас не щадят, поэтому, конечно, надо об этом подумать», — отметил Сефо.

Наставник Емельяненко Питер Тайссе также считает, что поединок с Бейдером станет последним в карьере Фёдора.

«Для меня в составе его команды этот бой точно последний. Об этом я ему сообщил ещё в Голландии. Что касается самого Фёдора, то, думаю, после этого боя он прекратит карьеру. Потому что у него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов», — сказал Тайссе.

Согласился с ним и американец Джефф Монсон , который встречался с бою с Емельяненко в 2011-м году. Тогда поединок продлился все три раунда и завершился победой Фёдора решением судей.

«На мой взгляд, Фёдору пришло время завершить карьеру и помогать развиваться Союзу ММА России. Он лучший боец тяжёлого веса всех времён и главный посол спорта», — цитирует Монсона Sport24.

Выразил своё уважение к Емельяненко и действующий чемпион Bellator в полулёгком весе Патрисиу Фрейре. По его словам, Фёдор является легендой ММА, а эта неудача никоим образом не повлияет на его наследие.