В поражении Емельяненко увидели вину рефери

«Я считаю, что рефери слишком рано остановил этот бой. Фёдор — большой профессионал, он знает, что делает», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

Спортсмен вспомнил также бой американцев Аарона Пико и Генри Корралеса, когда последний победил нокаутом, побывав в нокдауне. Шлеменко добавил, что судья должен был дать россиянину шанс.

Бой Бейдера и Емельяненко прошёл в Лос-Анджелесе 27 января. Американец нокаутировал россиянина за 34 секунды.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел шесть поражений по правилам ММА.

Валуев предсказал поражение Емельяненко и объяснился, писал News.ru.