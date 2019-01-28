Нурмагомедов посоветовал Емельяненко пойти в Госдуму

Отец российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал поражение Фёдора Емельяненко от американца Райана Бейдера и дал ему совет на будущее.

«Бейдер — очень подготовленный боец, крупный по весу, возраст тоже говорит сам за себя. Он покрупнее, помощнее и моложе Федора. Прямой удар Райана очень сильный», — цитирует Нурмагомедова-старшего «Советский спорт».

Абдулманап заявил, что в случае, если Емельяненко решит завершать карьеру бойца, его опыт и навыки пригодятся на посту чиновника Государственной думы . Он подчеркнул, что спортсмену нужно заняться вопросами детского спорта.

В последнем бою в финале Гран-при тяжеловесов турнира Bellator 214 Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом. Поединок прошёл в Лос-Анджелесе 27 января. Американец победил россиянина за 34 секунды.

42-летний Емельяненко за карьеру одержал 38 побед и потерпел шесть поражений по правилам ММА.

Как сообщал News.ru, тренер Емельяненко высказался об уходе бойца из спорта.