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Кадыров отреагировал на поражение Емельяненко 

Рамблер + ещё 17 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров нашел объяснение поражению российского бойца ММА Федора Емельяненко от американца Райана Бейдера.
«Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Фёдор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный «Последний Император» выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
По его словам, в последнее время Емельяненко-старший «больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом».
Кадыров также припомнил Емельяненко критику в адрес спортивного клуба «Ахмат».
«В этот трудный момент я хочу поддержать Фёдора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам», — написал Кадыров.
Он добавил, что в бойцовском зале «Ахмата» Федору будет «не до разговоров», а через некоторое время боец снова «будет достойно выглядеть в октагоне».
«Всё-таки негоже человеку, который носит громкое имя «Последний Император» и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка», — добавил глава Чечни.
В воскресенье Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе. Емельяненко упал, пропустив прямой удар в голову на 35-й секунде первого раунда, рефери остановил бой. Это поражение стало шестым для Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах.
Комментарии3
MMA , Рамзан Кадыров , Федор Емельяненко
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