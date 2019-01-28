Кадыров отреагировал на поражение Емельяненко

«Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Фёдор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный «Последний Император» выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, в последнее время Емельяненко-старший «больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом».

Кадыров также припомнил Емельяненко критику в адрес спортивного клуба «Ахмат».

«В этот трудный момент я хочу поддержать Фёдора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени, вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам», — написал Кадыров.

Он добавил, что в бойцовском зале «Ахмата» Федору будет «не до разговоров», а через некоторое время боец снова «будет достойно выглядеть в октагоне».

«Всё-таки негоже человеку, который носит громкое имя «Последний Император» и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка», — добавил глава Чечни.

В воскресенье Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в Лос-Анджелесе. Емельяненко упал, пропустив прямой удар в голову на 35-й секунде первого раунда, рефери остановил бой. Это поражение стало шестым для Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах.