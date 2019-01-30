Менеджер Нурмагомедова назвал сумму штрафа россиянину несправедливой

Аль Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова , считает несправедливым то, что российский боец получил денежный штраф в десять раз больше, чем ирландец Конор Макгрегор , за участие в потасовке после их боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США в октябре прошлого года.

Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка. Во вторник Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала на девять месяцев Нурмагомедова и оштрафовала его на 500 тысяч долларов. Макгрегор получил 6-месячную дисквалификацию и штраф в размере 50 тысяч долларов.

"Я не думаю, что это справедливо. Хабиб получает 500 тысяч долларов штрафа, а Конор — 50 тысяч? Я думаю, это несусветная чушь", — сказал Абдель-Азиз, чьи слова приводит журналист ESPN Ариэль Хельвани в своем микроблоге в Twitter.

NSAC также наказала двух других участников потасовки россиян Абубакара Нурмагомедова и Зубайру Тухугова: оба дисквалифицированы на один год и оштрафованы на 25 тысяч долларов. В то же время дисквалификация Хабиба Нурмагомедова может быть сокращена до шести месяцев, если он примет участие в кампании, направленной против издевательств.

По мнению менеджера российского бойца, срок его дисквалификации можно назвать справедливым. "Они оба имеют по шесть месяцев. Но для его товарищей по команде это слишком много", — заявил Абдель-Азиз.