Озвучен срок дисквалификации Нурмагомедова

Россиянин также оштрафован на 500 тысяч долларов.

Поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября 2018 года.

После боя, закончившегося победой Нурмагомедова, россиянин перелез через ограждение и устроил потасовку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В драке также принял участие другой российский боец Зубайра Тухугов, который залез в клетку и начал бить Магрегора. Успокоить дерущихся удалось только с помощью полиции.