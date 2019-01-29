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Озвучен срок дисквалификации Нурмагомедова 

Рамблер 2 часа назад
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за драку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором в Лас-Вегасе. Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада, передает РИА «Новости».
Россиянин также оштрафован на 500 тысяч долларов.
Хабиб по-новому объяснил прыжок на команду Конора
Поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября 2018 года.
После боя, закончившегося победой Нурмагомедова, россиянин перелез через ограждение и устроил потасовку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В драке также принял участие другой российский боец Зубайра Тухугов, который залез в клетку и начал бить Магрегора. Успокоить дерущихся удалось только с помощью полиции.
MMA , Видео , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , РИА Новости
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