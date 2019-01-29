Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение о дисквалификации, вынесенное Атлетической комиссией штата Невада в отношении него.

«Политика навсегда», — написал Нурмагомедов в твиттере.

politics forever— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 29 января 2019 г.

Ранее комиссия дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев и назначила ему штраф в размере 500 тысяч долларов за драку, которую он устроил после поединка с ирландским спортсменом Конором Макгрегором за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.