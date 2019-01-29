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Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку 

Рамблер 2 часа назад
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение о дисквалификации, вынесенное Атлетической комиссией штата Невада в отношении него.
«Политика навсегда», — написал Нурмагомедов в твиттере.
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
Ранее комиссия дисквалифицировала Хабиба Нурмагомедова на 9 месяцев и назначила ему штраф в размере 500 тысяч долларов за драку, которую он устроил после поединка с ирландским спортсменом Конором Макгрегором за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
MMA , Видео , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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