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Хабиба Нурмагомедова не ждут в Академии кикбоксинга 

Газета.Ru + ещё 101 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер Американской академии кикбоксинга (АКА) Хавьер Мендес рассказал, чем займется боец Хабиб Нурмагомедов в период дисквалификации, передает канал 360.
Мендес считает, что Хабиб вряд ли приедет на тренировку без запланированного боя.
"Я не думаю, что он приедет тренироваться с нами, если у него не запланирован бой. Его ждут личные встречи и деловые соглашения в России", — заявил специалист.
Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Нурмагомедова от боев на девять месяцев и присудила штраф $500 тысяч за массовую драку после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229.
Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что его подопечный больше не будет выступать в Неваде.
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