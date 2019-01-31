Хабиба Нурмагомедова не ждут в Академии кикбоксинга

Главный тренер Американской академии кикбоксинга (АКА) Хавьер Мендес рассказал, чем займется боец Хабиб Нурмагомедов в период дисквалификации, передает канал 360.

Мендес считает, что Хабиб вряд ли приедет на тренировку без запланированного боя.

"Я не думаю, что он приедет тренироваться с нами, если у него не запланирован бой. Его ждут личные встречи и деловые соглашения в России", — заявил специалист.

Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Нурмагомедова от боев на девять месяцев и присудила штраф $500 тысяч за массовую драку после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что его подопечный больше не будет выступать в Неваде.