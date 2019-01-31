Нурмагомедову предрекли лишение пояса чемпиона UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен прокомментировал дисквалификацию россиянина Хабиба Нурмагомедова . Соответствующий ролик вышел на YouTube-канале бойца.

41-летний американец объяснил, почему Атлетическая комиссия штата Невада решила оштрафовать Нурмагомедова на 500 тысяч долларов. По его сведениям, члены комиссии исходят из гонорара бойцов за бой и решили наказать россиянина на 25 процентов от двух миллионов долларов за поединок против ирландца Конора Макгрегора

Также Соннен отметил, что в случае длительной паузы в выступлениях, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) может лишить Нурмагомедова титула чемпиона организации в легком весе. 30 января менеджер бойца Ризван Магомедов заявил, что 30-летний россиянин не намерен пользоваться опцией по сокращению срока дисквалификации с девяти до шести месяцев. Нурмагомедов таким образом демонстрирует солидарность со своими секундантами: Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были отстранены от спорта на год.

29 января комиссия объявила о решении относительно Нурмагомедова и Макгрегора. В отличие от россиянина, Макгрегор выплатит 50 тысяч долларов штрафа.

7 октября 2018 года спортсмены оказались вовлечены в беспорядки после их титульного боя на UFC 229. Победив Макгрегора, Нурмагомедов перепрыгнул через клетку и атаковал тренера ирландца по джиу-джитсу Диллона Дэниса. Макгрегор участвовал в потасовке с секундантами российского бойца.

Нурмагомедов — первый в истории российский чемпион UFC. На его счету 27 побед в MMA и ни одного поражения.