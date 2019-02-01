Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Нурмагомедова прокомментировал слух об уходе бойца из UFC 

Газета.Ru + ещё 111 59 минут назад
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал информацию о том, что его сын хочет отказаться от выступлений в UFC из-за дисквалификации на девять месяцев, передают "Известия".
Наставник заявил, что боец смешанного стиля (ММА) не будет разрывать контракт с UFC.
"Никакой обиды на UFC у нас нет. Хабиб не девочка, чтобы обижаться. Он спортсмен, боец и не намерен отказываться от выступлений в этой организации. Мы еще повоюем", — отметил Нурмагомедов-старший.
Напомним, что 29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение отстранить россиянина на девять месяцев и оштрафовать на $500 тыс. Ирландец Конор Макрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс.
Ранее Питер Тайссе, тренер российского бойца MMA Федора Емельененко, рассказал о реакции спортсмена на поражение от американца Райана Бейдера.
Газета.Ru: последние новости
У Федора Емельяненко родилась дочь Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в ноябре 2019 Менеджер Хабиба рад завершению дела с дисквалификацией
Комментарии
MMA , Хабиб Нурмагомедов , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Лидер сборной РФ против Губерниева. Скандал всё-таки начался
Биатлон Статьи
Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой
Фигурное катание Статьи
«Это какой-то крах»: Загитова вновь провалилась
Фигурное катание
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
MMA
Макгрегора постигла судьба Нурмагомедова
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение