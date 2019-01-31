Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов не будут выступать в других организациях

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Ризван Магомедов, являющийся менеджером российских бойцов смешанного стиля Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, заявил, что спортсмены не будут выступать в других организациях во время дисквалификации. "Нет, в других организациях выступать не будут", — цитирует Магомедова ТАСС Тухугов и Абубакар Нурмагомедов дисквалифицированы на один год за участие в потасовке после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором Ранее тренер Нурмагомедова оценил влияние дисквалификации на планы бойца.