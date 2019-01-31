Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов не будут выступать в других организациях 

Ризван Магомедов, являющийся менеджером российских бойцов смешанного стиля Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, заявил, что спортсмены не будут выступать в других организациях во время дисквалификации.
"Нет, в других организациях выступать не будут", — цитирует Магомедова ТАСС.
Тухугов и Абубакар Нурмагомедов дисквалифицированы на один год за участие в потасовке после поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Ранее тренер Нурмагомедова оценил влияние дисквалификации на планы бойца.