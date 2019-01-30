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Нурмагомедов прокомментировал свою дисквалификацию 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Спортсмен попросил разбудить его, «когда все это закончится».
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою дисквалификацию сроком на девять месяцев. На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал фотографию, где он лежит на диване, а в сообщении под снимком попросил разбудить его «когда все это закончится».
«Разбудите меня, когда все это закончится», — написал Нурмагомедов, продублировав обращение на английском языке.
Ранее сообщалось, что атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) приняла решение дисквалифицировать российского бойца на девять месяцев. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 500 тыс. долларов. Причиной такого решения стала потасовка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Объединенного бойцовского чемпионата (UFC) в США.
Стоит отметить, что ирландский боец тоже был наказан за участие в неприятном инциденте. Макгрегора дисквалифицировали на шесть месяцев и выписали штраф в размере 50 тыс. долларов.
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Комментарии3
MMA , Видео , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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