Нурмагомедов прокомментировал свою дисквалификацию

Спортсмен попросил разбудить его, «когда все это закончится».

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою дисквалификацию сроком на девять месяцев. На своей странице в Instagram спортсмен опубликовал фотографию, где он лежит на диване, а в сообщении под снимком попросил разбудить его «когда все это закончится».

«Разбудите меня, когда все это закончится», — написал Нурмагомедов, продублировав обращение на английском языке.

Ранее сообщалось, что атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) приняла решение дисквалифицировать российского бойца на девять месяцев. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере 500 тыс. долларов. Причиной такого решения стала потасовка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Объединенного бойцовского чемпионата (UFC) в США.

Стоит отметить, что ирландский боец тоже был наказан за участие в неприятном инциденте. Макгрегора дисквалифицировали на шесть месяцев и выписали штраф в размере 50 тыс. долларов.