Лобов сдержал слово и ушёл из UFC за другом Хабиба

Фото: Fotomag/imago sportfotodienst/Global Look Press

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Артём Лобов расторг контракт с промошном Абсолютная бойцовская организация (UFC). Об этом заявили в агентстве Gagarin Sports Management, которое представляет интересы 32-летнего спортсмена. «Артем попросил UFC о прекращении контракта. UFC удовлетворил просьбу. В настоящий момент мы рассматриваем предложения о продолжении карьеры», — цитирует неназванного собеседника ТАСС. Накануне Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Зубайру Тухугова на один год за участие в массовой драке на турнире UFC 229. Лобов неоднократно заявлял, что готов встретиться с другом Хабиба Нурмагомедова в любой организации. Ранее News.ru сообщал, что Артём подписал с UFC новый контракт — на 25 месяцев и на четыре боя.