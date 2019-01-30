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Лобов сдержал слово и ушёл из UFC за другом Хабиба 

News.ru 56 минут назад
Фото: Fotomag/imago sportfotodienst/Global Look Press
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Артём Лобов расторг контракт с промошном Абсолютная бойцовская организация (UFC). Об этом заявили в агентстве Gagarin Sports Management, которое представляет интересы 32-летнего спортсмена.
«Артем попросил UFC о прекращении контракта. UFC удовлетворил просьбу. В настоящий момент мы рассматриваем предложения о продолжении карьеры», — цитирует неназванного собеседника ТАСС.
Накануне Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Зубайру Тухугова на один год за участие в массовой драке на турнире UFC 229. Лобов неоднократно заявлял, что готов встретиться с другом Хабиба Нурмагомедова в любой организации.
Ранее News.ru сообщал, что Артём подписал с UFC новый контракт — на 25 месяцев и на четыре боя.
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MMA , Артем Лобов , Хабиб Нурмагомедов , ИТАР-ТАСС
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