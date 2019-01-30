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Скончался победивший Нурмагомедова боец MMA 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Youtube
В Азербайджане умер экс-боец ММА и бывший чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов. Об этом сообщает Modern.az.
В Министерстве молодежи и спорта Азербайджана заявили, что недавно спортсмен переболел гриппом. Болезнь привела к осложнениям.
Причиной его смерти врачи назвали тромбоэмболию легочной артерии.
Брат бойца Халил Мамедов рассказал порталу Sputnik Азербайджан, что у экс-чемпиона была пневмония. По его словам, спортсмен простудился, выйдя из сауны на холодный воздух. Позже он обратился к врачам, медики обнаружили в его легких затемнение и положили спортсмена в больницу.
По словам Халила Мамедова, врачи заверяли, что ничего страшного в болезни нет, и температура спадет через десять дней.
«Пневмония — не такая страшная болезнь, и Хамис умер не от болезни, а от халатности врачей», — заявил его брат.
Мамедов выступал на турнирах по боевому самбо и смешанным единоборствам. Он занял третье место на чемпионате Европы и стал чемпионом мира. В 16 профессиональных боях он потерпел три поражения.
Халил Мамедов отметил, что его брат одержал победу над Хабибом Нурмагомедовым на чемпионате Дагестана 2005-2006 годов.
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MMA , ИА Sputnik
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