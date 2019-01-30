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«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC

Менеджер Нурмагомедова рассказал о следующем бое Хабиба 

News.ru 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Менеджер чемпиона UFCв лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его клиент планирует выступить в поединке на Мэдисон-сквер-гарден в ноябре.
«Нурмагомедов больше не будет выступать в штате Невада из-за того, что комиссия на год дисквалифицировала его товарищей. Также Хабиб не будет драться до момента окончания их дисквалификации и намерен выступить в ноябре на Мэдисон-сквер-гарден», — приводит слова Абдель-Азиза журналист Ариэль Хельвани в своём аккаунте в Twitter.
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) на заседании приняла решение о дисквалификации Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора за потасовку, которую спортсмены устроили после поединка за титул чемпиона UFC, который проходил в октябре прошлого года в Лас-Вегасе (США). Нурмагомедов не сможет выйти на ринг под эгидой UFC в течение 9 месяцев, Макгрегор отстранён от боёв на 6 месяцев. Помимо дисквалификации оба спортсмена получили денежный штраф: россиянин обязан выплатить $500 тыс., ирландец — $50 тыс. Члены команды Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили дисквалификации сроком на один год, а также штрафы в размере $25 тысяч.
News.ru ранее сообщал, что российский боец ММА Александр Шлеменко назвал наказание Хабиба Нурмагомедова рекламой.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Александр Шлеменко
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