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«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC
«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC

Макгрегор отреагировал на полугодовую дисквалификацию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: John Locher / AP
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада в отношении инцидента после поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Хабиба Нурмагомедова. 30-летний спортсмен опубликовал соответствующую запись в Twitter-аккаунте.
Макгрегор выразил благодарность комиссии за справедливое решение. Он добавил, что не собирался наносить удар по родственнику Нурмагомедова — также бойца Абубакара Нурмагомедова.
«Так вышло… Я с нетерпением жду возвращения в спорт», — заключил ирландец.
29 января стало известно, что Макгрегор получил полгода дисквалификации и денежный штраф. 30-летний Нурмагомедов проведет девять месяцев вне состязаний. У россиянина сохраняется опция сокращения срока наказания, однако, по словам его менеджера Ризвана Магомедова, он не станет ею пользоваться.
7 октября Макгрегор уступил Нурмагомедову в бою за титул чемпиона UFC в легком весе. После боя в октагоне и за его пределами вспыхнула драка. Нурмагомедов напал на тренера ирландца по джиу-джитсу Диллона Дэниса, в то время как сам ирландец подрался с секундантами россиянина.
Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. В MMA ирландец провел 25 поединков: на его счету 21 победа и четыре поражения.
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Комментарии
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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