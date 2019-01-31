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«Штраф Хабиба — это возмутительно»: любители ММА — о наказании бойцов UFC 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Один из самых популярных сайтов, посвященных боям без правил, MMA Junkie провел опрос среди своих читателей и слушателей подкаста по поводу решения Атлетической комиссии Невады, которая вынесла наказания Хабибу Нурмагомедову, Конору Макгрегору и другим участникам драки в день чемпионского боя UFC.
Шестого октября прошлого года россиянин победил ирландского спортсмена и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя Нурмагомедов вступил в перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла непродолжительная драка с членами команды Макгрегора. По итогам инцидента комиссия провела дисциплинарное расследование, в результате которого российский боец дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов. Его ирландский соперник отстранен от боев на полгода и оштрафован на 50 тысяч.
Ведущие MMA Junkie Radio пришли к выводу, что итоги в целом можно признать справедливыми, отметив, что штраф, наложенный Нурмагомедова, мог быть меньше. Любители ММА тоже приняли участие в обсуждении: лидером голосования с 35% стал вариант "наказание справедливо для Макгрегора, но не для Нурмагомедова".
"Согласен с наказанием Макгрегора, но 500 тысяч Нурмагомедова — это возмутительно", — написал пользователь Silly_goose88.
"Конор все это начал, — напомнил Def_tac. — Своими личными оскорблениями. Он создал токсичную атмосферу, в результате которой сразу несколько человек повели себя не самым лучшим образом".
"Очень снисходительный итог в отношении Макгрегора, — заметил Thomas Nolan. — И невероятно строгое наказание Хабиба".
Атлетическая комиссия Невады вынесла решение и в отношении двух членов команды Ноурмагомедова — Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, которые тоже приняли участие в импровизированной драке по окончании турнира. Оба дисквалифицированы на один год и оштрафованы на 25 тысяч долларов. Популярный журналист ESPN Ариэль Хельвани, который ведет свой подкаст об ММА, выразил уверенность в том, что именно эти два участника скандала должны быть получить максимальные наказания.
“Если бы я определял степень наказания всех провинившихся, то оставил штраф и дисквалификацию Макгрегора такой же, — сказал он в эфире. — Снизил бы дисквалификацию Хабиба до полугода, а штраф уменьшил бы в пять раз. Конечно, он выпрыгнул из клетки, начал то, что в итоге всех очень огорчило, но он никого не покалечил. Намерение и произошедшее на деле — разные вещи. А что касается Абубакара и Зубайры — эти люди, которых не должно было быть в клетке, должны получить штраф в 500 тысяч каждый. Запрыгнуть в октагон в поисках неприятностей — это очень серьезно”.
Нурмагомедов сообщил, что оплатит штрафы членов своей команды. Кроме того, у него есть шанс на сокращение дисквалификации — съемки в социальной рекламе, — однако россиянин отказался от этой возможности.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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