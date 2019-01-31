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Тренер Емельяненко учуял завершение карьеры россиянина 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко голландец Питер Тайссе прокомментировал поражение подопечного в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе против американца Райана Бэйдера. Слова Тайссе передает «Спорт-Экспресс».
Тренер 42-летнего россиянина отметил, что хотел снять Емельяненко с боя из-за проблем со здоровьем. Тем не менее, Емельяненко, по словам специалиста, хотел поединка с Бэйдером.
«Интуиция подсказывает, что он закончит. Он говорил мне, когда мы тренировались, что это его последний сбор», — заявил Тайссе. При этом он подчеркнул, что Емельяненко непредсказуем.
В ночь на 27 января Емельяненко уступил Бэйдеру в финале Гран-при Bellator. Американец отправил российского бойца в нокаут на 35 секунде поединка.
Емельяненко одержал 38 побед в MMA. Россиянин уступал шесть раз.
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