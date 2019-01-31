Тренер Емельяненко учуял завершение карьеры россиянина

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко голландец Питер Тайссе прокомментировал поражение подопечного в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе против американца Райана Бэйдера. Слова Тайссе передает «Спорт-Экспресс».

Тренер 42-летнего россиянина отметил, что хотел снять Емельяненко с боя из-за проблем со здоровьем. Тем не менее, Емельяненко, по словам специалиста, хотел поединка с Бэйдером.

«Интуиция подсказывает, что он закончит. Он говорил мне, когда мы тренировались, что это его последний сбор», — заявил Тайссе. При этом он подчеркнул, что Емельяненко непредсказуем.

В ночь на 27 января Емельяненко уступил Бэйдеру в финале Гран-при Bellator. Американец отправил российского бойца в нокаут на 35 секунде поединка.

Емельяненко одержал 38 побед в MMA. Россиянин уступал шесть раз.