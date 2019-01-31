Американский боец предсказал Хабибу потерю пояса

Американский боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен записал видео, в котором он рассуждает о дисквалификации российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова . Ролик размещен на Youtube-канале Соннена.

Американский спортсмен заявил, что штраф в размере 500 тысяч долларов, назначенный Нурмагомедову Атлетической комиссией штата Невада, рассчитан на основе гонорара россиянина, полученного за бой с Конором Макгрегором . По его словам, сумма штрафа — это 25% от двухмиллионного гонорара Хабиба.

Соннен также сказал, что Нурмагомедов может быть лишен пояса чемпиона UFC в легком весе из-за длительной паузы в выступлениях, связанной с дисквалификацией.

Во вторник Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Хабиба Нурмагомедова от боев на 9 месяцев и оштрафовала его на 500 тысяч долларов за драку после боя с Макгрегором.

Поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября 2018 года. После боя, закончившегося победой Нурмагомедова, россиянин перелез через ограждение и устроил потасовку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В драке также принял участие другой российский боец Зубайра Тухугов, который залез в клетку и начал бить Магрегора. Успокоить дерущихся удалось только с помощью полиции.