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Ракицкий провёл первую тренировку в составе «Зенита» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий, перешедший из «Шахтёра», провел первую тренировку вместе с петербургской командой, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Ракицкий прибыл в Испанию, где проходят сборы «Зенита» и приступил к работе без всяких ограничений.
Фотографии доступны в «инстаграме».
Украинский футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года. 29-летний игрок является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач. В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, а также три раза — Суперкубок Украины. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять мячей. В составе украинской национальной команды принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
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