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Нурмагомедов: впереди 2-3 года карьеры, это максимум 

Чемпионат.com + ещё 36 7 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что планирует выступать на высоком уровне не более трёх лет.
«Это исключается. Не хотел бы, чтобы я конкурировал на высоком уровне в 42 года. Это невозможно, особенно если ты дерёшься в лёгком весе. У меня впереди 2-3 года соревновательного режима. Это максимум. Не хочу, чтобы меня в старости били молодые, голодные львы, которые более голодные, чем я. Это неизбежно. Потому что когда человеку 26-27 лет, а тебе 35 — это разные вещи и я бы не хотел конкурировать в таком возрасте», — сказал Нурмагомедов в эфире программы «Все на Матч».
Отметим, что 20 сентября 2019 года Хабибу Нурмагомедову исполнится 31 год. В UFC он выступает с 2012 года и за это время провёл под эгидой промоушена 11 поединков.
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