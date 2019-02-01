Американский полусредневес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бен Аскрен хочет провести бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в новой весовой категории, передает "Советский спорт".
"Если откроется дивизион на 165-фунтов, то знайте, Америка против России — это всегда отличная сюжетная линия. Подумайте, как это продастся. Если к тому моменту у меня будет рекорд 20-0, а у Хабиба 27-0, чей-то "ноль" должен закрыться. Я заберусь к нему на спину и буду скандировать: "США!" — сказал спортсмен на пресс-конференции перед турниром UFC 235.
Бойцу ответил президент UFC Дэна Уайт.
"Дивизиона на 165-фунтов не будет", — приводит слова функционера Lowkick MMA.
Ранее эксперт назвал бой Нурмагомедова с Сен-Пьером маловероятным.