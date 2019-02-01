Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американский боец намерен провести бой с Нурмагомедовым 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский полусредневес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Бен Аскрен хочет провести бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в новой весовой категории, передает "Советский спорт".
"Если откроется дивизион на 165-фунтов, то знайте, Америка против России — это всегда отличная сюжетная линия. Подумайте, как это продастся. Если к тому моменту у меня будет рекорд 20-0, а у Хабиба 27-0, чей-то "ноль" должен закрыться. Я заберусь к нему на спину и буду скандировать: "США!" — сказал спортсмен на пресс-конференции перед турниром UFC 235.
Бойцу ответил президент UFC Дэна Уайт.
"Дивизиона на 165-фунтов не будет", — приводит слова функционера Lowkick MMA.
Ранее эксперт назвал бой Нурмагомедова с Сен-Пьером маловероятным.
Газета.Ru: последние новости
Хабиб Нурмагомедов: разбудите меня, когда все это закончится У Федора Емельяненко родилась дочь Американский боец намерен провести бой с Нурмагомедовым
MMA , Бен Аскрен , Советский спорт
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Лидер сборной РФ против Губерниева. Скандал всё-таки начался
Биатлон Статьи
Туктамышева высмеяла фанатов Загитовой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение