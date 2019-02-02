Нурмагомедов задумал пожать Макгрегору руку

«Здесь тяжело прийти к этому. Но в будущем все может быть. Я не исключаю, что это произойдет. Я не тот человек, который таит долго обиду», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Нурмагомедов — чемпион UFC в лёгком весе. 7 октября 2018 года он победил Макгрегора в поединке за чемпионский пояс организации удушающим приёмом. После боя в октагоне и за его пределами завязалась драка, в которой приняли участие сами бойцы, их секунданты и угловые. Нурмагомедов назвал её ответом на многочисленные провокации со стороны ирландца. По решению Атлетической комиссии штата Невада россиянин в качестве санкций дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 500 тыс. долларов, Макгрегор — на 6 месяцев и на 50 тыс. долларов. Остальные участники потасовки также получили штрафы.

Агент Нурмагомедова назвал нового соперника бойца, писал News.ru.