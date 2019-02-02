«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продолжается наслаждаться плодами победы над ирландцем Конором Макгрегором . На этот раз бойцы схлестнулись в социальных сетях, споря о том, кому все-таки принадлежит финальный удар вечера. Хабиб вступился за напавшего на Макгрегора друга Асадуллу Эмирагаева, предложив UFC выплатить тому бонус.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов продолжает мериться силами с ирландцем Конором Макгрегором. Чемпион в шутливой форме обратился к президенту промоушена Дане Уайту, предложив выплатить своему секунданту Абубакару Нурмагомедову бонус за выступление вечера — под ним Орел подразумевал драку своего брата с Макгрегором уже после боя.

«Выступление вечера на UFC 229 Дана Уайт, где его бонус? Финальный удар вечера», — написал Нурмагомедов-младший в своем твиттере.

На самом деле предназначалось это сообщение вовсе не Уайту, а Макгрегору. После разбирательств в Неваде ирландец попытался уколоть Нурмагомедова, пошутив над братом чемпиона Абубакаром, которого ударил во время драки.

«Нападая, он пытался использовать большого охранника, но я за милю учуял его и нанес разящий удар точно в цель. Прямой слева в ответ на атаку джебом. Это был финальный удар турнира UFC 229, совместно с McGregor Sports and Entertainment», — гласит надпись в твиттере Макгрегора.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Макгрегора, прошедший в октябре прошлого года, завершился сдачей ирландского бойца в четвертом раунде. Благодаря этой победе Орел защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

29 января Атлетическая комиссия штата Невада по итогам разбирательства драки на UFC 229 приняла решение дисквалифицировать Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс. Секунданты россиянина Зубайра Тухугов и брат Нурмагомедова Абубакар получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

Ирландец выразил согласие с решением Атлетической комиссии, заявив, что у него не было намерения бить брата Нурмагомедова.

«Я благодарен комиссионерам штата Невада за грамотное изучение и справедливую оценку инцидента с дракой.

У меня не было намерения бить родственника своего противника, но так уж вышло.

С нетерпением жду возможности вернуться как можно быстрее. Спасибо всем», — написал он.

Команда Нурмагомедова восприняла разницу в наказании Хабиба и Конора за «двойные стандарты». И основания на это действительно есть.

Для ирландца это уже второй серьезный скандал. Весной 2018 года Макгрегор решил заступиться за обиженного командой Хабиба Артема Лобова и разгромил автобус UFC с находившимся там россиянином, попутно нанеся увечья нескольким бойцам организации — чемпионка Роуз Намаюнас получила серьезную психологическую травму, а американец Майкл Кьеза был вынужден сняться с поединка и потерять серьезные деньги, которые он сейчас пытается отсудить у Конора в суде.

В том случае Макгрегор отделался штрафом и мировым соглашением с судом, что также вызвало немало споров.

Драку на UFC 229 действительно затеяла команда Нурмагомедова, однако никто в конечном итоге не пострадал.

Даже президент промоушена Дана Уайт, известный своим пиететом к Макгрегору, признал, что наказание для Хабиба получилось слишком жестоким.

Так или иначе, но ближайшие месяцы Нурмагомедов продолжит путешествовать и наслаждаться славой, поскольку возвращение в октагон серьезно откладывается. Однако, как признался чемпион, он не станет сниматься в социальных роликах ради сокращения дисквалификации.

«Они (Атлетическая комиссия штата Невада. — прим.ред.) сказали в социальном ролике поучаствовать. Вообще, штат Невада — это там, где официально разрешены наркотики, проституция, азартные игры. Пускай сами над собой работают», — приводит слова бойца «Северный десант».

Что же до спортивного будущего Хабиба, то с ним всерьез намерен подраться древняя легенда UFC Жорж Сен-Пьер.

Менеджеры экс-чемпиона уже несколько месяцев ведут переговоры с представителями Хабиба.

«Мои менеджеры уже несколько месяцев общаются с представителями UFC и пытаются устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым. Он хочет драться со мной, а я хочу выйти на бой с ним. Нет никакой неприязни, есть уважение. Плюс я хочу победить того, кто до этого не проигрывал. Побить непобедимого», — сказал Сен-Пьер.

Сам Нурмагомедов действительно неоднократно выражал желание провести бой с Сен-Пьером. Однако у этого противостояния есть серьезные предпосылки для того, чтобы не состояться.

Во-первых, против боя глава UFC — Уайт уже пообещал титульный поединок с Хабибом Тони Фергюсону. Во-вторых, здоровье Сен-Пьера, который больше года не выходил в клетку и постоянно жалуется на различного рода проблемы, действительно вызывает опасение. В-третьих, Сен-Пьер хочет драться с Нурмагомедовым в промежуточном весе, но в этой категории он намного больше Хабиба, что, безусловно, не устраивает чемпиона.

Несмотря на переговоры между Хабибом и Сен-Пьером, этот бой вряд ли состоится.

Уайт уже много раз говорил, что хочет получить реванш Хабиба и Макгрегора. Такой вариант возможен в том случае, если они оба победят в своих ближайших поединках — Нурмагомедов финиширует Фергюсона, а Конор выиграет у Дастина Порье. Но и в эту схему как-то нужно будет вписать Дональда Серроне, с которым ирландец уже согласовал поединок.

Как бы то ни было, команда Нурмагомедова намерена оспаривать решение Атлетической комиссии Невады. Если дисквалификация Хабиба будет сокращена, то не исключено, что все вновь изменится.