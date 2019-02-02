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Нурмагомедов рассказал о своих границах в треш-токе 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: AFP © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, какие у него есть границы в треш-токе.
«Любой мужчина не должен оскорблять семью религии традиции. Это неэтично и неправильно. Я могу себе позволить высказать отношение к сопернику. Это психологические моменты, которые касаются оппонента, на них можно сыграть. Только такие игры до боя допустимы. Но трогать семью и страну не стоит», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».
Он также ответил на вопрос о своём отношении к зрителям, которые ждут его поражения.
«С этим у меня всё абсолютно в порядке. Я не конфетка, чтобы нравиться всем. Я с этим не спорю. Нормально отношусь к подобным вещам», — сказал Нурмагомедов.
Ранее Нурмагомедов заявил, что желает встретиться в бою с Сен-Пьером.
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