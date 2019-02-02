Нурмагомедов рассказал о своих границах в треш-токе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, какие у него есть границы в треш-токе.

«Любой мужчина не должен оскорблять семью религии традиции. Это неэтично и неправильно. Я могу себе позволить высказать отношение к сопернику. Это психологические моменты, которые касаются оппонента, на них можно сыграть. Только такие игры до боя допустимы. Но трогать семью и страну не стоит», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Он также ответил на вопрос о своём отношении к зрителям, которые ждут его поражения.

«С этим у меня всё абсолютно в порядке. Я не конфетка, чтобы нравиться всем. Я с этим не спорю. Нормально отношусь к подобным вещам», — сказал Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов заявил, что желает встретиться в бою с Сен-Пьером.