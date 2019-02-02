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Нурмагомедов заявил, что у него есть вопрос к президенту США 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: Reuters
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что у него есть вопрос к президенту США Дональду Трампу относительно ситуации, когда отцу и тренеру спортсмена Абдулманапу Нурмагомедову не выдали американскую визу, из-за чего он не смог присутствовать на бое сына с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов в начале октября прошлого года победил Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США и защитил титул чемпиона в легком весе. Отец и тренер российского спортсмена не смог присутствовать на бое, так как ему отказали в выдаче американской визы.
"Да, у меня есть к нему (Трампу) вопрос — насчет визы отца. Я хотел бы ему задать вопрос, но можно было бы это и по телефону решить", — сказал Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ".
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