Нурмагомедов заявил, что у него есть вопрос к президенту США

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что у него есть вопрос к президенту США Дональду Трампу относительно ситуации, когда отцу и тренеру спортсмена Абдулманапу Нурмагомедову не выдали американскую визу, из-за чего он не смог присутствовать на бое сына с ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедов в начале октября прошлого года победил Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США и защитил титул чемпиона в легком весе. Отец и тренер российского спортсмена не смог присутствовать на бое, так как ему отказали в выдаче американской визы.