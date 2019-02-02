Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нурмагомедов рассказал о попытках встать на коньки 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в настоящее время пытается встать на коньки.
"На лыжи я никогда не вставал. Сейчас пробую встать на коньки", — сообщил Нурмагомедов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Также спортсмен рассказал о работе над открытием федерации хоккея в Дагестане. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы открыть хоккейную арену в Дагестане и открыть федерацию хоккея в республике", — заявил спортсмен.
Последние новости
Западные читатели отреагировали на перехват Су-27 истребителя НАТО Роскошный спа-курорт семьи Арашуковых сняли на видео Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
MMA , Хабиб Нурмагомедов
Читайте также
Видео
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором
MMA Статьи
Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов
Лыжный спорт Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Роковое плечо: что Шараповой делать дальше
Теннис Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение