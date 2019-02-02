Нурмагомедов рассказал о попытках встать на коньки

Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в настоящее время пытается встать на коньки.

"На лыжи я никогда не вставал. Сейчас пробую встать на коньки", — сообщил Нурмагомедов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Также спортсмен рассказал о работе над открытием федерации хоккея в Дагестане. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы открыть хоккейную арену в Дагестане и открыть федерацию хоккея в республике", — заявил спортсмен.