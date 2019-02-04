Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дос Аньос вызвал Макгрегора на бой 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Reuters
Экс-чемпион UFC бразилец Рафаэл дос Аньос заявил о намерении провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим обладателем титулов UFC в лёгком и полулёгком дивизионах.
После турнира UFC Fight Night 144 в бразильском Форталезе Макгрегор написал в «Твиттере» следующее:
«Какая удивительная атмосфера была сегодня на турнире UFC в Бразилии. Я хотел бы выступить перед бразильскими фанатами на каком-то этапе своей карьеры. Я был близок к проведению боя в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Фактически у меня был контракт. Возможно, всё получится в следующий раз. Биться до смерти! Я всё ещё здесь!».
Дос Аньос отреагировал на этот пост Конора.
«У нас есть незавершенное дело, мы дважды были близки к тому, чтобы сделать это. Выбирай весовую категорию #РДА #Бразилия», — заявил Рафаэл в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Нурмагомедов опубликовал фото неизвестного с подписью «Друг, верни багаж» Хабиб: мне было бы интересно подраться с Синклером на «Мэдисон Сквер Гарден» Британка Терри Мюррей заявляет, что родила от Макгрегора и требует ДНК-тест
MMA , Конор Макгрегор
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором
MMA Статьи
Норвежский лыжник упал на финише эстафеты
Лыжный спорт
Скандал с Губерниевым вышел на уровень президентов
Лыжный спорт Статьи
Шарапова отказалась от выступлений в Петербурге
Теннис
Бобровский сделал великолепный сейв, потеряв клюшку
Хоккей
Футболист сборной России перебрался в Европу
Футбол
«Ей место на помойке»: украинский игрок обвиняется в насилии
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение