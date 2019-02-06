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Проигравший половину боев друг Макгрегора причислил себя к лучшим в ММА 

Lenta.ru + ещё 13 5 часов назад
Фото: @rushammer
Ирландский боец Артем Лобов заявил, что считает себя одним из самых успешных спортсменов в смешанных единоборствах (ММА). Такое мнение он высказал в эфире шоу журналиста Ариэля Хальвани, доступном на YouTube.
Лобов, рассуждая о природе успеха, отметил, что он меряется не количеством побед. Он отказался назвать успешным бойца, победившего в 10 поединках из 10, если за этими победами не наблюдали болельщики. Лобов вспомнил, что за его боями следило много фанатов, поэтому он и отнес себя к числу наиболее успешных бойцов.
За свою карьеру спортсмен с российскими корнями провел 34 поединка, в 16 из которых проиграл, в 16 выиграл, один был признан не состоявшимся, еще один завершился вничью. В октябре Лобов должен был встретиться с Зубайрой Тухуговым на турнире UFC Fight Night 138, однако промоушен отстранил россиянина из-за его участия в массовой драке после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. В итоге Лобов вышел против американца Майкла Джонсона и проиграл.
Лобов — близкий друг ирландца Макгрегора.
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Комментарии
MMA , Артем Лобов , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Майкл Джонсон
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