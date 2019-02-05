Нурмагомедов посетил Рамзана Кадырова

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым . После проведённой встречи спортсмен опубликовал пост в своём аккаунте Instagram.

«Спасибо за гостеприимство, Рамзан Ахматович. Пусть Всевышний оберегает тебя и весь Чеченский народ», — написал спортсмен. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 4 Фев 2019 в 1:48 PST

Глава Чеченской республики, в свою очередь, назвал Нурмагомедова примером для подрастающего поколения.

Российский боец в 2018 году одержал победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором на турнире UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе (США). Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) приняла решение о дисквалификации Нурмагомедова и Макгрегора за потасовку, которую спортсмены устроили после поединка за титул чемпиона UFC. Нурмагомедов не сможет участвовать в боях под эгидой UFC в течение девяти месяцев, Макгрегор отстранён от боёв на шесть месяцев.

Помимо дисквалификации оба спортсмена получили денежный штраф: россиянин обязан выплатить $500 тыс., ирландец — $50 тыс. Члены команды Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили дисквалификацию сроком на один год, а также штрафы в размере $25 тыс.

Ранее News.ru сообщал, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях захотел подраться с Хабибом Нурмагомедовым.