Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. После проведённой встречи спортсмен опубликовал пост в своём аккаунте Instagram.
«Спасибо за гостеприимство, Рамзан Ахматович. Пусть Всевышний оберегает тебя и весь Чеченский народ», — написал спортсмен.
Глава Чеченской республики, в свою очередь, назвал Нурмагомедова примером для подрастающего поколения.
Российский боец в 2018 году одержал победу над ирландским спортсменом Конором Макгрегором на турнире UFC 229, который проходил в Лас-Вегасе (США). Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) приняла решение о дисквалификации Нурмагомедова и Макгрегора за потасовку, которую спортсмены устроили после поединка за титул чемпиона UFC. Нурмагомедов не сможет участвовать в боях под эгидой UFC в течение девяти месяцев, Макгрегор отстранён от боёв на шесть месяцев.
Помимо дисквалификации оба спортсмена получили денежный штраф: россиянин обязан выплатить $500 тыс., ирландец — $50 тыс. Члены команды Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов получили дисквалификацию сроком на один год, а также штрафы в размере $25 тыс.
Ранее News.ru сообщал, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях захотел подраться с Хабибом Нурмагомедовым.