Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок

Рамзан Кадыров подарил автомобиль отцу Хабиба Нурмагомедова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 5 Фев 2019 в 7:06 PST Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль отцу российского бойца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапу Нурмагомедову.

В октябре прошлого года Нурмагомедов победил в США ирландца Конора Макгрегора и завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

"Вот такой подарок отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо брат (Рамзан Кадыров) за такой подарок, и самое главное за внимание, которое вы уделяете не только моему отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана, я лично знаю очень много достойных поступков, которые вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана", — написал Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте в Instagram к фотографии своего отца с автомобилем марки Mercedes.

Ранее во вторник Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что Хабиб Нурмагомедов приехал к нему в гости.