Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок

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Рамзан Кадыров подарил автомобиль отцу Хабиба Нурмагомедова 

РИА Новости 59 минут назад
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подарил автомобиль отцу российского бойца Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапу Нурмагомедову.
В октябре прошлого года Нурмагомедов победил в США ирландца Конора Макгрегора и завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
"Вот такой подарок отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо брат (Рамзан Кадыров) за такой подарок, и самое главное за внимание, которое вы уделяете не только моему отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана, я лично знаю очень много достойных поступков, которые вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана", — написал Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте в Instagram к фотографии своего отца с автомобилем марки Mercedes.
Озвучен срок дисквалификации Нурмагомедова
Ранее во вторник Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил, что Хабиб Нурмагомедов приехал к нему в гости.
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