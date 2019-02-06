Дерзкий Макгрегор взбодрит Россию

Дерзкий Макгрегор взбодрит рынок с «Париматч»

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал послом букмекерской компании «Париматч» . Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе и первый, кто стал чемпионом двух дивизионов UFC одновременно, готов к новым испытаниям.

«Я всегда сосредоточен на победе! Я горжусь тем, что являюсь частью "Париматч" и смогу поделиться с вами своим стремлением и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с "Париматч"!» — прокомментировал событие ирландец.

Управляющий партнер одной из крупнейших букмекерских компаний, одного из лидеров мировой беттинг-индустрии, Игорь Вишняков назвал присоединение Макгрегора к «Париматч» — логичным развитием событий, ведь летом 2018 года компания стала официальным беттинг-партнером спортивной организации UFC, под эгидой которой выступает ирландец.

«Мы в команде очень рады тому, что Конор стал бренд-амбассадором "Париматч" и теперь представляет обновленное, яркое, энергичное и дерзкое лицо бренда. Уверен, пользователи позитивно встретят новый образ "Париматч" в России», — отметил Вишняков, сообщивший о намерении компании взбодрить рынок.

Этого «Париматч» планирует добиться за счет нового визуального стиля, созданного креативным агентством Banda Agency. Так, новый логотип компании стал резче и динамичнее, в том числе за счет форм, линий и шрифтов, ставших яркими неоново-желтыми.

В «Париматч» рассказали, что новый визуальный стиль был вдохновлен глобальными трендами современного дизайна, потому что смел. Также в рамках ребрендинга изменились и подходы компании к коммуникации. Они, объясняют в компании, понятны аудитории и отражают ее ценности, так же как и ценности «Париматч».