Дерзкий Макгрегор взбодрит Россию

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Дерзкий Макгрегор взбодрит рынок с «Париматч» 

Партнерский материал 2 часа назад
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор стал послом букмекерской компании «Париматч». Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе и первый, кто стал чемпионом двух дивизионов UFC одновременно, готов к новым испытаниям.
«Я всегда сосредоточен на победе! Я горжусь тем, что являюсь частью "Париматч" и смогу поделиться с вами своим стремлением и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с "Париматч"!» — прокомментировал событие ирландец.
Управляющий партнер одной из крупнейших букмекерских компаний, одного из лидеров мировой беттинг-индустрии, Игорь Вишняков назвал присоединение Макгрегора к «Париматч» — логичным развитием событий, ведь летом 2018 года компания стала официальным беттинг-партнером спортивной организации UFC, под эгидой которой выступает ирландец.
«Мы в команде очень рады тому, что Конор стал бренд-амбассадором "Париматч" и теперь представляет обновленное, яркое, энергичное и дерзкое лицо бренда. Уверен, пользователи позитивно встретят новый образ "Париматч" в России», — отметил Вишняков, сообщивший о намерении компании взбодрить рынок.
Этого «Париматч» планирует добиться за счет нового визуального стиля, созданного креативным агентством Banda Agency. Так, новый логотип компании стал резче и динамичнее, в том числе за счет форм, линий и шрифтов, ставших яркими неоново-желтыми.
В «Париматч» рассказали, что новый визуальный стиль был вдохновлен глобальными трендами современного дизайна, потому что смел. Также в рамках ребрендинга изменились и подходы компании к коммуникации. Они, объясняют в компании, понятны аудитории и отражают ее ценности, так же как и ценности «Париматч».
В рамках ребрендинг-кампании «Париматч» создала ролик, исполнителя главной роли в котором утвердил сам Конор Макгрегор. Им стал казахстанский блогер и воркаутер Ислам Бадургов, с которым ирландец познакомился осенью 2018 года и пригласил тренироваться в своем зале со своим личным тренером. Также роли достались и другим профессиональным спортсменам.
MMA , Видео , Конор Макгрегор
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