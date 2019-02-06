«Шипачёву было важно выйти из зоны комфорта». Что нового в сборной России

В среду, 6 февраля, сборная России по хоккею провела тренировку на базе в подмосковном Новогорске. Сразу после завершения занятия команда Ильи Воробьёва отправилась в Ярославль. Именно там сборная сыграет матч с финнами в рамках Шведских игр, а затем переберётся в Стокгольм. В Новогорске сборная тренировалась в следующих сочетаниях: Вратари: Коновалов, Бобков, Самонов. «Белые»: Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачёв — Никонцев; «Синие»: Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;

«Красные»: Береглазов — Зуб, Кузьменко — Светлаков — Окулов; «Зелёные»: Миронов — Кулик, Кручинин — Кадейкин — Бурдасов; «Оранжевые»: Мищенко, Денисенко — Алексеев — Слепец.

Помимо занятия, мероприятие подразумевало и общение с прессой. На вопросы журналистов ответили первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной Роман Ротенберг и главный тренер Илья Воробьёв. — Звали Жозе Моуринью, но он не приедет в Ярославль видимо? Роман Ротенберг: Он попал в список травмированных, скорее всего у него не получится. — В сборной много молодых ребят, какая главная цель на этот турнир? Р. Р: У нас цель всегда побеждать в каждой игре. Да, есть молодёжь, например, Григорий Денисенко. Давно у нас 18-летние ребята в сборной не играли. Впервые с Олимпиады в Сочи, тогда играл Валерий Ничушкин , до этого в 2011 году Владимир Тарасенко Евгений Кузнецов , а ещё раньше в 2005 Александр Овечкин . Он сегодня установил рекорд, с чем мы его поздравляем, желаем ему удачи, побед и достижения новых вершин. — Кто будет капитаном и его помощниками? Илья Воробьёв: Капитаном будет Вадим Шипачёв , по альтернативным капитанам ещё решаем. — Илье Коновалову предоставится шанс перед родной публикой сыграть? И. В: Однозначно предоставится. — Четыре вратаря вызвано, зачем четвёртый? И. В: У нас есть система, работают тренеры с вратарями. Некоторые играют, у других происходит процесс ознакомления. Р. Р: В Новогорске мы мониторим игроков, проводим мониторинг состава тела, применяем самые современные технологии. Сейчас Кочетков прошёл медосмотр и он, к сожалению, не сможет выступить, у него микротравма. Так что остаётся три вратаря в обойме.

— Возвращение Вадима Шипачёва символично? Показалось, что он выпал из обоймы сборной. Р. Р: Это показывает, что мы объективны во всех наших решениях, играют только лучшие по игровым показателям. Иногда для игрока очень важно выйти из зоны комфорта и через спортивный принцип добиться новых высот. Вадим в этом сезоне показывает тот уровень, который требуется для сборной России. Все, кто приезжает в национальную команду, понимают, что это личное развитие. Все понимают, что участие в играх сборных — это очень важно. — Всего по два игрока из СКА и ЦСКА. Всё уже понятно с хоккеистами из этих клубов? И. В: У нас есть две сборные. В олимпийской побольше игроков из этих команд. Сейчас февральская пауза, мы посчитали нужным вызвать тех ребят, которые лидеры в других клубах, плюс лучших ребят из молодёжной сборной. Это ещё раз говорит о нашей системности, что мы готовим и ведём игроков, начиная с младших сборных. — Не хотели вызвать Романова в первую сборную? И. В: Думали об этом, но посчитали, что он получит больше времени в олимпийской команде. Защитника сложнее сразу в первую сборную вводить. — Как прокомментируете вызов Мищенко, его почти никто не знает? И. В: Мы знаем, кто это, он лидер в своём клубе по игровому времени. — Елесин — незаменимый игрок в нынешнем составе сборной? И. В: Да, он очень хорошо развивается и помогает нам на всех этапах Евротура. — Есть понимание, кто не приедет на чемпионат мира из игроков НХЛ? И. В: Сейчас? Р. Р: Хотел бы добавить, что за последние два года мы просмотрели 90 игроков на этапах Евротура, из них 34 игрока попали в сборную на чемпионат мира. Так что Евротур — это очень важный этап подготовки, отсюда есть шанс у любого попасть на чемпионат мира. — Большая подготовка к Универсиаде идёт, как ФХР будет этот турнир работать? Р. Р: Мы придерживаемся принципа, что у нас одинаковый подход ко всем сборным, так что к Универсиаде будем также готовиться, как, например, к Олимпиаде в Южной Корее. Все наши цифровые технологии, аналитики, медицинская служба, мониторинг игроков, оптимальный состав. Взяли лучших игроков из всех клубов. Команды ВХЛ переживают, конечно, там плей-офф будет идти, но у нас на первом месте всегда сборная. — Кто будет играть с Шипачёвым и Кагарлицким? И. В: Пока тренируется Никонцев, но рассматриваем вариант и с Бурдасовым. — Кузьменко, Окулов и Светлаков будут играть вместе? И. В: Естественно, их с этим прицелом и брали, чтобы они в одном звене выходили. — В Швецию все полетят, кто сейчас в обойме? И. В: Все.