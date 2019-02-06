Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рудковская сравнила Тутберидзе с Татьяной Тарасовой 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением о российском тренере Этери Тутберидзе.
На последней Олимпиаде в Пхенчхане ученицы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро соответственно. Позднее Медведева приняла решение покинуть группу и переехать тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.
"Мне очень нравятся девочки, которые занимаются у нее, я слежу за их жизнью. Но уже, к сожалению, не одна девочка ушла от нее. Юля Липницкая, Женя Медведева, Настя Тараканова. Ушли, видимо, не просто так. Одни уходят — другие приходят, это жизнь! Мне Этери очень импонирует: она амбициозная, молодая, дерзкая. Она уже все всем доказала, — сказал Рудковская в интервью "Спорт-Экспрессу". — Ее девочки бьют мировые рекорды и по баллам, и по возрастным параметрам. И глупо не признавать, что с ее приходом женское российское одиночное катание стало мощным, таким же дерзким и амбициозным. Таких женщин и тренеров не то что в России — в мире по пальцам пересчитать можно! На смену Татьяне Анатольевне Тарасовой идет ее современная версия — Этери Георгиевна. Это же здорово!"
Последние новости
Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву Пошло или красиво? Самые неожиданные костюмы фигуристок Невероятная россиянка из UFC, которой вы точно захотите сдаться
Комментарии
MMA
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
Рудковская заступилась за обиженного Плющенко
Фигурное катание
США оставили биатлонистов РФ без винтовок
Биатлон Статьи
Дерзкий Макгрегор взбодрит Россию
MMA
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Кокорина и Мамаева ждет показательная порка
Футбол Статьи
Хоккеист НХЛ ударился лицом об лед
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение