Рудковская сравнила Тутберидзе с Татьяной Тарасовой

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, поделилась мнением о российском тренере Этери Тутберидзе.

На последней Олимпиаде в Пхенчхане ученицы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро соответственно. Позднее Медведева приняла решение покинуть группу и переехать тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру.

"Мне очень нравятся девочки, которые занимаются у нее, я слежу за их жизнью. Но уже, к сожалению, не одна девочка ушла от нее. Юля Липницкая, Женя Медведева, Настя Тараканова. Ушли, видимо, не просто так. Одни уходят — другие приходят, это жизнь! Мне Этери очень импонирует: она амбициозная, молодая, дерзкая. Она уже все всем доказала, — сказал Рудковская в интервью "Спорт-Экспрессу". — Ее девочки бьют мировые рекорды и по баллам, и по возрастным параметрам. И глупо не признавать, что с ее приходом женское российское одиночное катание стало мощным, таким же дерзким и амбициозным. Таких женщин и тренеров не то что в России — в мире по пальцам пересчитать можно! На смену Татьяне Анатольевне Тарасовой идет ее современная версия — Этери Георгиевна. Это же здорово!"