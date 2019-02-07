Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бузова стала частью команды Макгрегора и «Париматч» 

Партнерский материал 31 минуту назад
Фото: предоставлено организатором
Певица и телеведущая Ольга Бузова последовала примеру ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора и стала послом букмекерской компании «Париматч».
Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе и один из лидеров мировой беттинг-индустрии объявили о сотрудничестве накануне.
«Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с "Париматч"!» — комментировал сам ирландец.
Сегодня к их команде присоединилась Ольга Бузова — шестая в списке «Форбс» главных российских знаменитостей 2018 года, певица, выпустившая два альбома и больше 20 синглов, актриса, снявшаяся более чем в двух десятках фильмов и сериалов, ведущая телешоу «Дом 2» на протяжении более 10 лет, владелица ресторана и даже собственной криптовалюты.
«Каждый день мы сталкиваемся с большим количеством трудностей, но преодолеваем их и идем вперед. Мы становимся сильнее. Увереннее. Лучше и лучше. В этом нам помогает поддержка друзей. Вместе мы — одна команда. Я всегда восхищаюсь людьми, которые ставят большие цели и уверенно идут к победам. В их окружении я сама становлюсь лучше. Я рада стать частью команды чемпионов Конора Макгрегора и "Париматч"!» — прокомментировала сама певица и телеведущая.
Конор Макгрегор и Ольга Бузова стали послами изменившегося бренда «Париматч». Управляющий партнер компании Игорь Вишняков описывает новое лицо бренда как яркое, дерзкое и энергичное.
Среди прочего изменился логотип «Париматч». Новый, созданный креативным агентством Banda Agency, стал резким и динамичным, его формы, линии и шрифты — яркими неоново-желтыми.
Кроме того, в рамках ребрендинга одна из крупнейших букмекерских компаний изменила подход к коммуникации — он стал понятнее аудитории, а также лучше отражает и ее ценности, и ценности «Париматч».
«Мы намерены взбодрить рынок!» — сообщил Игорь Вишняков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Каждый день мы сталкиваемся с большим количеством трудностей, но преодолеваем их и идем вперед. Мы становимся сильнее. Увереннее. Лучше и лучше. В этом нам помогает поддержка друзей. Вместе мы — одна команда. Я всегда восхищаюсь людьми, которые ставят большие цели и уверенно идут к победам. В их окружении я сама становлюсь лучше. Я рада стать частью команды чемпионов Конора МакГрегора и Париматч! А вы готовы? #чозажелтый #заряженпобеждать

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

Комментарии7
MMA , Конор Макгрегор , Ольга Бузова , Forbes
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
Рудковская заступилась за обиженного Плющенко
Фигурное катание
США оставили биатлонистов РФ без винтовок
Биатлон Статьи
«Считают ее монстром»: ученица сбежала от Тутберидзе
Фигурное катание
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Кокорина и Мамаева ждет показательная порка
Футбол Статьи
Хоккеист НХЛ ударился лицом об лед
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение