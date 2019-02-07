Бузова стала частью команды Макгрегора и «Париматч»

Экс-чемпион UFC в легком и полулегком весе и один из лидеров мировой беттинг-индустрии объявили о сотрудничестве накануне.

«Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с "Париматч"!» — комментировал сам ирландец.

Сегодня к их команде присоединилась Ольга Бузова — шестая в списке «Форбс» главных российских знаменитостей 2018 года, певица, выпустившая два альбома и больше 20 синглов, актриса, снявшаяся более чем в двух десятках фильмов и сериалов, ведущая телешоу «Дом 2» на протяжении более 10 лет, владелица ресторана и даже собственной криптовалюты.

«Каждый день мы сталкиваемся с большим количеством трудностей, но преодолеваем их и идем вперед. Мы становимся сильнее. Увереннее. Лучше и лучше. В этом нам помогает поддержка друзей. Вместе мы — одна команда. Я всегда восхищаюсь людьми, которые ставят большие цели и уверенно идут к победам. В их окружении я сама становлюсь лучше. Я рада стать частью команды чемпионов Конора Макгрегора и "Париматч"!» — прокомментировала сама певица и телеведущая.

Конор Макгрегор и Ольга Бузова стали послами изменившегося бренда «Париматч». Управляющий партнер компании Игорь Вишняков описывает новое лицо бренда как яркое, дерзкое и энергичное.

Среди прочего изменился логотип «Париматч» . Новый, созданный креативным агентством Banda Agency, стал резким и динамичным, его формы, линии и шрифты — яркими неоново-желтыми.

Кроме того, в рамках ребрендинга одна из крупнейших букмекерских компаний изменила подход к коммуникации — он стал понятнее аудитории, а также лучше отражает и ее ценности, и ценности «Париматч».