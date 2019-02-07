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Ревва вызвал на поединок Макгрегора 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Официальная страница Александра Реввы в Instagram
Комик Александр Ревва вызвал на поединок «малыша» Конора Макгрегора.
На своей странице в Instagram Ревва предстал в новом образе — бойца смешанных единоборств Артура МакРеввора — и бросил вызов ирландскому спортсмену Конору Макгрегору.
«Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды — Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?» — написал Ревва.
В октябре Конор Магрегор провел бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. После боя, закончившегося победой Нурмагомедова, россиянин перелез через ограждение и устроил потасовку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В драке также принял участие другой российский боец Зубайра Тухугов, который залез в клетку и начал бить Магрегора. Успокоить дерущихся удалось только с помощью полиции. 31 января Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Хабиба Нурмагомедова от боев на 9 месяцев и оштрафовала его на 500 тысяч долларов, Макгрегор был отстранен на полгода и оштрафован на 50 тысяч долларов.
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MMA , Конор Макгрегор
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