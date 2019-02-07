Легенда MMA пожаловался на проблемы с головой

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Вандерлей Силва рассказал о последствиях полученных им за карьеру ударов в голову. Его слова передает PVT.

«Как-то слушал лекцию о последствиях сотрясения мозга. Парень перечислил 10 симптомов — из них восемь были у меня. К примеру, это частые перепады настроения, вспышки гнева, забывчивость, проблемы со сном», — отметил 42-летний Силва. Он также признался, что много думал о том, чтобы пожертвовать собственный мозг для изучения последствий ударов в голову. «Мне он все равно не понадобится. А эта область очень важна», — заключил ветеран.

Последний поединок бразильский боец провел в сентябре 2018-го. Он уступил американцу Квинтону Джексону в поединке под эгидой Bellator.

Силва выступал в сильнейших организациях планеты — Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в США и японском промоушене Pride. Именно в Японии бразилец добился наибольших успехов: Силва рекордсмен Pride по количеству побед (22) и продолжительности победной серии (20 поединков без поражений). Он также является бывшим чемпионом организации в средней весовой категории.

Бразилец одержал 35 побед, потерпел 14 поражений в поединках по правилам MMA. Один поединок завершился ничьей и еще один был признан несостоявшимся.