Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легенда MMA пожаловался на проблемы с головой 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Ethan Miller / Getty Images
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Вандерлей Силва рассказал о последствиях полученных им за карьеру ударов в голову. Его слова передает PVT.
«Как-то слушал лекцию о последствиях сотрясения мозга. Парень перечислил 10 симптомов — из них восемь были у меня. К примеру, это частые перепады настроения, вспышки гнева, забывчивость, проблемы со сном», — отметил 42-летний Силва. Он также признался, что много думал о том, чтобы пожертвовать собственный мозг для изучения последствий ударов в голову. «Мне он все равно не понадобится. А эта область очень важна», — заключил ветеран.
Последний поединок бразильский боец провел в сентябре 2018-го. Он уступил американцу Квинтону Джексону в поединке под эгидой Bellator.
Силва выступал в сильнейших организациях планеты — Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в США и японском промоушене Pride. Именно в Японии бразилец добился наибольших успехов: Силва рекордсмен Pride по количеству побед (22) и продолжительности победной серии (20 поединков без поражений). Он также является бывшим чемпионом организации в средней весовой категории.
Бразилец одержал 35 побед, потерпел 14 поражений в поединках по правилам MMA. Один поединок завершился ничьей и еще один был признан несостоявшимся.
Последние новости
В Сирии погиб российский военный Россия рассказала о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу Дружившим с сенатором Арашуковым генералом заинтересовалось следствие
Комментарии
MMA
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Рудковская заступилась за обиженного Плющенко
Фигурное катание
США оставили биатлонистов РФ без винтовок
Биатлон Статьи
«Тогда это было, как сейчас лифчик»: Москвина о сексуальной революции
Фигурное катание
«Считают ее монстром»: ученица сбежала от Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение