«Обожаемый боец»: Федора Емельяненко хотят вернуть в Японию

Легендарного российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко ждут в Японии. После поражения от Райана Бейдера ходят активные слухи о завершении карьеры Последнего Императора, однако если этого не случится, то один из самых больших промоушенов в мире готов принять Емельяненко.

Икона российских смешанных единоборств (MMA) Федор Емельенянко может продолжить профессиональную карьеру в Японии — там, где Последний Император впервые заявил о себе как о бойце мирового уровня.

Глава одной из самых больших MMA-организации RIZIN Набуюки Сакакибара считает, что Емельяненко-старшему следует завершить карьеру после поражения от Райана Бейдера. Но если это не произойдет, то российского тяжеловеса готовы вновь принять в Японии.

«Я прилетел в США, чтобы провести несколько встреч и посмотреть бой Емельяненко на Bellator. По моему мнению, после такого поражения, возможно, пора завершить карьеру. Конечно же, ему самому принимать это решение. По этому поводу у меня смешанные чувства, потому что именно мы в 2015 году начали разговор с Федором о том, что можно попробовать вернуться. Поэтому мне неловко сейчас произносить это», — заявил глава RIZIN в интервью YouTube-каналу MMA Fighting.

Напомним, что в прошлом месяце Емельяненко поверг в недоумение мир MMA, уступив американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Россиян был нокаутирован уже на 35-й секунде встречи. После этого поражения пошли разговоры о скором завершении карьеры Емельяненко, однако официального заявления по сей день так и не последовало.

«Он — самый обожаемый боец в Японии. Конечно, и в США у него есть фанаты. Но Япония стала для него особым местом для карьеры.

Пока он не завершил карьеру, мы надеемся, что он проведет еще один поединок в Японии когда-нибудь.

Но, возможно, не сейчас», — подчеркнул Сакакибара.

Вопрос о завершении карьеры Императора стоит очень серьезно. Тренер Емельяненко Питер Тайссе, готовивший его к бою с Бейдером, подтвердил, что Федор в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Во время тренировочного лагеря у него болело левое колено, но обследование он проходить отказался, а также, по некоторым данным, Емельяненко беспокоит плечо. Тайссе также добавил, что, по его мнению, бой с Бейдером станет для Емельяненко завершающим в карьере.

Ко всему прочему, многое говорит о Емельяненко и возраст — в 42 года слишком тяжело поддерживать те навыки и форму, которые позволят конкурировать на высоком уровне.

Но Емельяненко в таком возрасте удалось выйти в финал Гран-при — именно заслужить этот бой, а не быть продвинутым. Победы над Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом показали, что Федор еще может драться на высоком уровне, но уже растерял былую скорость и реакцию, а восстанавливаться после тяжелых попаданий становится все тяжелее.

Важно помнить, что Емельяненко сформировался как боец мирового уровня именно в Японии.

В далеком 2000-м году он провел дебютный бой в некогда известной организации RINGS. Там Император завоевал титул абсолютного чемпиона, после чего промоушен прекратил существование. Далее последовало приглашение в PRIDE — самую большую организацию в мире в те годы, где Емельяненко провел в самый славный отрезок в своей карьере, трижды защитив чемпионский пояс.

Кстати, именно в рамках PRIDE состоялся легендарный поединок Емельяненко против Мирко Крокопа, признанный впоследствии лучшим поединком десятилетия. К слову, хорват сейчас дерется именно в RIZIN, где идет на серии из шести побед.

Чем не повод повторить этот бой, который наверняка будет смотреть весь мир?

PRIDE вскоре после очередной защиты Емельяненко распался, а активы промоушена были выкуплены тогдашним малышом в мире MMA — Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). В UFC Емельяненко так и не подписали, хотя очень того желали, а Федор продолжал драться на мелких турнирах, уже считаясь огромной фигурой.

В 2015 году Емельяненко возобновил карьеру и провел один бой в рамках RIZIN, куда теперь Федора и зазывают. Соперником Императора стал базовый кикбоксер Джайдип Сингх, с которым Емельяненко разобрался за три минуты.

После боя в RIZIN Емельяненко уже полноценно вернулся на высокий уровень, один раз выступив в Fight Nights и уехав покорять Соединенные Штаты в поединках за Bellator.

Что же о возможных шансах Емельяненко вернуться в Японию, то есть такое мнение, что Федор продолжает драться исключительно ради денег. Но помимо спортивной карьеры он занимал пост президента Союза MMA России — вряд ли эта должность не позволяет прокормить семью, хоть и такая большую, как у Федора.

Сам Император неоднократно заявлял, что выходить в клетку его заставляет необходимость защищать честь страны. Но в MMA мало просто необходимости — нужно желания.

А в Емельяненко уже давно нет огня, а в октагоне он всегда с опущенной головой и пустой в глазах.

Яркий пример — Деррик Льюис. Американец открыто признается, что не хочет драться, а в клетке появляется только ради денег. На титульный бой против Даниэля Кормье согласился выйти только за огромный гонорар, где в итоге был разбит чемпионом. Подобные бойцы, которые вовремя не завершают карьеру, только вредят спортивной составляющей MMA. Тот же Александр Волков , проигравший Льюису по большому счету из-за собственной глупости, был бы куда более интересным соперником для Кормье.

Но то всего лишь Льюис, а Емельяненко — легенда. Ему не по статусу быть в подобном положении, бойцов без огня в глазах никто не любит. Отсюда и участившиеся недовольства фанатов выступлениями Федора, которые должны заставлять Императора задуматься.

О таких поражениях, которое случилось с Емельяненко в бою с Бейдером, обычно говорят, что карьеру нельзя не завершить, или же — нельзя уходить. В случае с Емельяненко, вероятнее всего, речь пойдет о первом варианте. Совершенно наверняка Федору остался один или несколько боев, ведь России он сейчас принесет больше пользы в кабинете Союза MMA, чем в клетке. В Bellator на Емельяненко уже не рассчитывают, а возвращение в RIZIN подарит не только возможность уйти на мажорной ноте, но и станет очень символичным моментов в карьере Императора — закончить там, где он когда-то и начинал.