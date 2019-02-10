Боец ММА призвал Емельяненко не завершать карьеру

Емельяненко проиграл техническим нокаутом американцу Райану Бейдеру меньше, чем через минуту после начала боя.

"Не ожидал такого результата, думал, Федор победит. Он просто пропустил удар и упал, такое бывает. Я сам так падал, на 16-й секунде упал от Хави Айялы в Bellator пару лет назад. Ничего страшного. Надо вставать и идти дальше.

Федору нужно продолжать. Он зарабатывает деньги, он по-другому не умеет, как и я. Сейчас он проиграл, но ему ни в коем случае не надо заканчивать. Все проигрывают. Но решать ему. В любом случае, это всего лишь работа, которая приносит деньги, не более того", — заявил Харитонов.

Ранее сообщалось, что Емельяненко считают величайшим бойцом в истории.