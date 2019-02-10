Боец ММА призвал Емельяненко не завершать карьеру 

Российский боец MMA Сергей Харитонов прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator, передает "Спорт-Экспресс".
Емельяненко проиграл техническим нокаутом американцу Райану Бейдеру меньше, чем через минуту после начала боя.
"Не ожидал такого результата, думал, Федор победит. Он просто пропустил удар и упал, такое бывает. Я сам так падал, на 16-й секунде упал от Хави Айялы в Bellator пару лет назад. Ничего страшного. Надо вставать и идти дальше.
Федору нужно продолжать. Он зарабатывает деньги, он по-другому не умеет, как и я. Сейчас он проиграл, но ему ни в коем случае не надо заканчивать. Все проигрывают. Но решать ему. В любом случае, это всего лишь работа, которая приносит деньги, не более того", — заявил Харитонов.
Ранее сообщалось, что Емельяненко считают величайшим бойцом в истории.