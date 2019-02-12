Бойца ММА обвинили в домашнем насилии

Экс-претендент на чемпионский титул организации PFL, боец тяжёлого веса Джош Коупленд временно отстранён от выступлений из-за обвинений в домашнем насилии, сообщает MMA Fighting. Коупленд был арестован 2 февраля в штате Колорадо, а у его жены, согласно заявлениям полиции были заметны следы побоев.

Предположительно жена ударила бойца несколько раз по лицу, а он ответил тем же. Ссора разворачивалась на глазах общего ребёнка. Коупленд не признал факта избиения.

Как сообщал News.ru, боец UFC Полиана Виана Мота избила мужчину при попытке её ограбить.