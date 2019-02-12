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Бойца ММА обвинили в домашнем насилии 

News.ru + ещё 11 12 февраля 2019
Фото: Niyi Fote/Thenews2/Global Look Press
Экс-претендент на чемпионский титул организации PFL, боец тяжёлого веса Джош Коупленд временно отстранён от выступлений из-за обвинений в домашнем насилии, сообщает MMA Fighting. Коупленд был арестован 2 февраля в штате Колорадо, а у его жены, согласно заявлениям полиции были заметны следы побоев.
Предположительно жена ударила бойца несколько раз по лицу, а он ответил тем же. Ссора разворачивалась на глазах общего ребёнка. Коупленд не признал факта избиения.
Как сообщал News.ru, боец UFC Полиана Виана Мота избила мужчину при попытке её ограбить.
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