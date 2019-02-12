Лучший боец UFC чихнул и получил травму

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дэниел Кормье рассказал о проблемах со спиной и планах на будущее. Его слова приводит MMA Fighting.

В 2018-м спортсмен провел три поединка — в двух из них ему удалось сперва завоевать, а потом и защитить титул чемпиона в тяжелом весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Частые выступления, по словам Кормье, дают о себе знать. Кормье подтвердил, что из-за затянувшегося восстановления от травмы спины он не планирует выступать в ближайшее время. Тем не менее, боец отказался от идеи завершить карьеру в 40 лет — именно столько ему исполнится уже 20 марта.

В беседе с журналистами чемпион пожаловался на проблемы со спиной. «Я повредил спину в Нью-Йорке, когда чихнул! Это не шутка. Я до сих пор пытаюсь восстановиться», — заявил 39-летний американец.

3 ноября 2018-го на UFC 230 в Нью-Йорке Кормье защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе в бою с соотечественником Дерриком Льюисом. В декабре того же года боец отказался от титула чемпиона в полутяжелом весе. За вакантный пояс боролись американец Джон Джонс и швед Александр Густафссон, титул достался первому.

Кормье возглавляет рейтинг бойцов UFC без учета весовых категорий. В своей карьере он потерпел поражение лишь однажды. В его активе 22 победы по правилам MMA. Кормье — бывший член сборной США по вольной борьбе. Спортсмен выступал на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.