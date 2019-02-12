Убийце чемпиона мира по кикбоксингу ужесточили приговор

Верховный суд Якутии ужесточил приговор Владиславу Степанову, виновному в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова, сообщает "Советский спорт"

По словам пресс-службы суда, наказание было изменено после апелляции на решение Якутского городского суда. Теперь срок заключения Степанова увеличен с девяти до десяти лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима без ограничения свободы.

Напомним, что тело Макарова было обнаружено в лесном массиве на Вилюйском тракте в Якутии в ноябре 2017 года. Бывший спортсмен и Степанов вместе употребляли спиртное, после чего произошел конфликт. Осужденный нанес жертве несколько ударов ножом, а затем попросил дядю помочь спрятать тело.