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Чемпион UFC чихнул и получил травму спины 

Газета.Ru + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: Газета.ru
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Даниэль Кормье рассказал о своем физическом состоянии, передает "Советский спорт".
Американец назвал причину отсутствия выступлений на турнирах.
"Я получил травму спины, когда чихнул. Я не шучу. Доктор также сказал, что у меня есть артрит в запястье. Это беспокоит меня, но ничего не остается, как просто терпеть", — отметил боец смешанного стиля (ММА).
Также он поделился информацией относительно того, кто может стать его соперником после восстановления.
"Моим следующим соперником может стать Брок Леснар, а может, это будет Стипе Миочич. Если у меня не было бы проблем со здоровьем, то я уже давно провел бы бой с Миочичем. На данный момент это невозможно. Посмотрим, что будет дальше", — цитирует Кормье MMAFighting.
На счету американца 24 поединка в ММА, из которых 22 завершились победой спортсмена.
Ранее экс-боец UFC устал причинять боль и хочет "тусоваться".
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MMA , Советский спорт
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