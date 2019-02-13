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Канделаки защитила показ детских боев по ТВ 

Lenta.ru + ещё 4 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Генеральный продюсер «Матч ТВ» и телеведущая Тина Канделаки прокомментировала скандал вокруг трансляции поединков с участием детей на турнире в Грозном в 2016 году. Ее слова приводит «Русская служба Би-би-си».
Канделаки отметила, что принимала непосредственное участие в организации трансляции. Тем не менее она подчеркнула, что бои показывались на платном канале. Канделаки также выразила недоумение относительно того, почему критиков такого решения волнует участие детей именно в смешанных единоборствах (MMA).
«А почему никого не волнуют маленькие хоккеисты? Маленькие гимнастки? Вы представить не можете, что происходит с девочками, которые занимаются гимнастикой», — заявила она.
Канделаки допустила, что если бы сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова не победили в поединках, скандала бы не последовало.
В 2016-м на турнире WFCA «Ахмат» состоялись сразу три показательных поединка с участием сыновей Кадырова. Старшему из них на момент исполнилось 10 лет. Схватки транслировались по телевидению, что вызвало неоднозначную реакцию у общественности. В частности, относительно участия детей в боях по правилам MMA высказался тогдашний глава Союза MMA России Федор Емельяненко. Он назвал организацию поединков с участием детей до 12 лет «недопустимым» и выразил возмущение по поводу того, что бои транслировались по телевидению.
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Комментарии3
MMA , Тина Канделаки , Рамзан Кадыров , Федор Емельяненко , Русская служба BBC
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