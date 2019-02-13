Канделаки защитила показ детских боев по ТВ

Канделаки отметила, что принимала непосредственное участие в организации трансляции. Тем не менее она подчеркнула, что бои показывались на платном канале. Канделаки также выразила недоумение относительно того, почему критиков такого решения волнует участие детей именно в смешанных единоборствах (MMA).

«А почему никого не волнуют маленькие хоккеисты? Маленькие гимнастки? Вы представить не можете, что происходит с девочками, которые занимаются гимнастикой», — заявила она.

Канделаки допустила, что если бы сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова не победили в поединках, скандала бы не последовало.