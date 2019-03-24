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Экс-чемпион UFC вызвал на бой Макгрегора 

Газета.Ru + ещё 506 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли вызвал на бой Конора Макгрегора, передает "Советский спорт".
"Конор должен пройти Тайрона, и только потом о чем-то говорить вслух. Кому он бросает вызовы? Серроне, который никогда не был чемпионом. Диазу, который никогда не был чемпионом. Он также хочет немедленный реванш с Хабибом, но и я хочу реваншировать парня, который забрал у меня титул", — цитирует Вудли MMA Fighting.
Американец отметил, что им не сразу дадут провести реванш.
"Поэтому Конор должен драться со мной. Пора решать серьезные задачи. Где ты, Конор? Прекращай быть маленькой девочкой и принимай мой вызов. Давай драться, — отметил Вудли.
Ранее Макгрегор анонсировал реванш против побившего его бойца.
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