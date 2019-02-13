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Нурмагомедов победит Мэйуэзера в бою по правилам бокса, уверен Кремлев 

РИА Новости + ещё 3 14 часов назад
Фото: AFP 2019 / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов одержит победу над американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим в возможном поединке по правилам бокса, считает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
В активе 30-летнего Нурмагомедова победы во всех 27 боях. На профессиональном ринге 41-летний Мэйуэзер одержал 50 побед в 50 поединках. В прошлом году он нокаутировал ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора в бою по правилам бокса. Нурмагомедов ранее заявлял, что заинтересован в проведении боя с Мэйуэзером.
"Хабиб любит бокс. Думаю, для него будет стимулом перейти в этот вид спорта и провести такой исторический бой. Почему-то я уверен, что Хабиб выиграет, — сказал Кремлев в интервью РИА Новости. — Флойд мечтает выйти против Хабиба. Сейчас Мэйуэзера забывают, а Хабиб на сегодня является самым популярным спортсменом. И для Флойда подобный бой будет просто подарком, он мечтает, чтобы Хабиб согласился. Решение за Нурмагомедовым".
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MMA , Бокс , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , РИА Новости
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