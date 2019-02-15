В США на Минакова и агента Хабиба подан иск

В США подан иск на экс-чемпиона Bellator в тяжелой весовой категории Виталия Минакова и агента чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиза. Иск подан со стороны ООО «РУСФАЙТЕРС», сообщает Forbes.com. По данным источника, Минаков обвиняется в нарушении контрактных обязательств, а Абдельазиз намеренно вмешался в деловые отношения этих сторон.

По данным судебного иска, Минаков и «РУСФАЙТЕРС» в начале 2016 года подписали эксклюзивное соглашение. По соглашению сторон, Минаков был обязан выплачивать компенсацию в размере 20% от общего дохода с каждого своего поединка. Соглашение было рассчитано на три года.

Как отмечает истец, они вели переговоры с Bellator по организации боев для Минакова. Но в агусте 2018 года боец и Али Абдельазиз сами подписали новое соглашение с Bellator на общую сумму в 1,8 млн долларов.

Истец требует восстановить его в правах по существующему контракту с Минаковым.